В распоряжении "Страны" оказалось определение Ленинского райсуда города Николаева по делу об увольнении экс-главврача Николаевской инфекционной больницы Светланы Федоровой.

Светлана Федорова подала иск о признании незаконным своего увольнения и требует восстановить ее в должности главврача. А также запретить Николаевском облсовету проводить конкурс на должность главврача вместо Федоровой.

Как следует из текста определения суда, который оказался в распоряжении "Страны", суд удовлетворил заявление Светланы Федоровой об обеспечении иска к инфекционной больнице и Николаевскому облсовету о признании незаконным и отмене приказа о ее увольнении и восстановлении в должности.

Суд запретил Николаевскому облсовету объявлять и проводить конкурс на замещение должности главврача областной инфекционной больницы.

Напомним, Светлану Федорову уволили с должности главврача областной инфекционной больницы 21 декабря. После этого она заявила о рейдерском захвате медучреждения.

Как заявила "Стране" Светлана Федорова, вопрос о ее увольнении решался на Банковой. А команду лишить ее работы дал Офис президента.

Также мы писали, что в Николаеве прошел митинг в поддержку Федоровой.