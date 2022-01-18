В немецких газохранилищах газа осталось всего на 18 суток. В Министерстве экономике ФРГ заявили, что газохранилища страны заполнены на 50,6%.

Об этом говорится в ответе Министерства экономики ФРГ на депутатский запрос, пишет РИА Новости.

Агентство уточняет, что в его распоряжении имеется копия документа.

"Согласно сводному реестру хранилищ газа европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe, газохранилища Германии заполнены на 50,6% (по состоянию на 11 января 2022 года). Это соответствует теоретической доступности рабочего газа на 17,7 суток", - цитирует РИА Новости ответ Минэкономики ФРГ на запрос о заполненности газохранилищ и запасах газа.

Между тем, во вторник, 18 января, цена на европейском рынке после недавнего подорожания опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил российскую компанию "Газпром" в манипуляциях на европейском рынке газа.

Кроме этого, мы писали, что в Германии проекты по строительству регазификационных терминалов для импорта сжиженного природного газа (СПГ) могут быть прекращены. Изначально планировалось строительство четырех терминалов, но сейчас в деле остались только проекты по строительству двух.