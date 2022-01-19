На фоне ультиматума "Газпрома" правительство Молдовы приняло решение просить парламент о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) из-за ситуации в энергетике на 60 дней.

Об этом на пресс-брифинге заявила молдавский премьер Наталья Гаврилица, передает Point.md.

Это связано с тем, что "Молдовагаз" получила письмо от российского концерна "Газпром" с сообщением о возможности прекращения поставок природного газа в Республику Молдова в случае неоплаты полного потребления электроэнергии до 20 января.

"Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения потребителей газом", – заявила Гаврилица.

Правительство страны считает, что Молдове грозит реальное прекращение поставок газа, сказала премьер-министр республики.

Она добавила, что все будет зависеть от того, сможет ли "Молдовагаз" вовремя погасить долги перед "Газпромом".

Напомним, Молдова договорилась покупать газ у России с ноября по новому пятилетнему договору - по цене 450 долларов за тысячу кубометров. Молдавской стороне не хватает от $25 млн до $32 млн. В связи с отсутствием денег глава "Молдовагаза" предложил привлечь международные финансовые институты для погашения задолженности.

Кроме этого, в конце ноября прошлого года Молдова погасила долг перед "Газпромом" после ультиматума компании. Тогда также молдавской стороне не хватало денег, после чего российская компания пригрозила остановить поставки голубого топлива.