В четверг в Украину вернутся шквальный ветер и метели. Спасатели объявили штормовое предупреждение
В четверг, 20 января, в Украину снова вернется шквальный ветер. Сильные порывы ожидаются в западных областях, кроме того, там будут метели. Спасатели объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на синоптиков на своей странице в Facebook.
Сегодня утром и днем в западных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Днем в Карпатах и на Закарпатье пойдет значительный снег, будут метели. В связи с этим в ГСЧС объявили I уровень опасности (желтый).
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, добавили спасатели.
Кроме того, 20 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность. Там объявлен третий уровень опасности.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 20 января в Украине будет идти снег на западе, севере и местами в центральных областях. В Карпатах ожидается сильный снег.
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