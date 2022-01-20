В четверг, 20 января, в Украину снова вернется шквальный ветер. Сильные порывы ожидаются в западных областях, кроме того, там будут метели. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на синоптиков на своей странице в Facebook.



Сегодня утром и днем в западных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Днем в Карпатах и на Закарпатье пойдет значительный снег, будут метели. В связи с этим в ГСЧС объявили I уровень опасности (желтый).

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, добавили спасатели.

Кроме того, 20 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность. Там объявлен третий уровень опасности.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 20 января в Украине будет идти снег на западе, севере и местами в центральных областях. В Карпатах ожидается сильный снег.

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