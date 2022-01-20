Киевский городской совет, в четверг, 20 января, включил в повестку дня сессии обращение депутатов о недопустимости "политических репрессий" против экс-президента Петра Порошенко, которого суд отпустил под личное обязательство.

Инициативу о включении вопроса в повестку поддержали 64 народных депутата.

Об этом сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В то же время, на сайте "Слуги народа" появилось сообщение нардепа Галины Янченко, в котором она говорит, что решение нелегитимное, ведь, по ее словам, внеочередное заседание не могло начаться из-за отсутствия кворума. По ее словам, в зале присутствуют 40 депутатов Киевсовета.

Сейчас в заседании объявлен перерыв.

"Отметим, что половину Киевсовета контролируют две фракции - "Евросолидарность" Порошенко и "Удар" Кличко. Если "Удар" поддержит инициативу, то голосов хватит", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, 19 января Печерский райсуд Киева со второй попытки избрал для Петра Порошенко меру пресечения. Следствие просило арест с залогом в миллиард, но суд выбрал самую легкую меру - личное обязательство. "Страна" подробно рассказывала, как проходил этот суд.

После решения суда Порошенко объявил о планах подать апелляцию.