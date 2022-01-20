26-летний житель Львовской области на спор проглотил шариковую ручку. Хирурги два часа спасали мужчину в операционной.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Шариковая ручка, которую молодой человек проглотил во время спора с друзьями, попала в желудок и стала поперек. Достать ее эндоскопически (без разрезов) с помощью специальных устройств не получилось. Пришлось делать классическую операцию. К тому времени ручка с двух сторон уже пробила стенки желудка и в брюшную полость попала инфекция. Мужчина оказался на операционном столе.

Парень рассказал врачам, что встречал Новый год в компании друзей. Они изрядно выпили и впоследствии возник спор. Мужчина сказал, что без проблем может проглотить шариковую ручку, которая в этот момент попала ему на глаза, и проглотил.

На следующий день он почувствовал боль в желудке, но к врачам не обращался. Через четыре дня боль усилилась настолько, что мужчина не смог терпеть и оказался в операционной в больнице скорой медицинской помощи Первого территориального медицинского объединения.

Операция длилась два часа, она была не из простых еще и потому, что пациент раньше перенес уже оперативные вмешательства на желудке, и там было полно рубцов. В конце концов, ручку из желудка достали, дыры зашили, инфекцию побороли с помощью медикаментов.

Пациента, по словам врача, консультировали психиатры, каких-либо отклонений не обнаружили. Отклонение спровоцировала чрезмерная дозировка алкоголя. Перед праздником Крещения пациента из больницы в удовлетворительном состоянии выписали домой.

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