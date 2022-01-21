В Алматы обнаружили тайные места захоронения, полиция считает, что это участников протестов.

Данную информацию подтвердждает официальный представитель департамента полиции Алматы.

"Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков", - сказала представитель департамента Салтанат Азирбек.

В полиции не уточнили точное местоположение захоронений, число погибших не сообщается.

Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов на брифинге сообщил о семи атаках на морги города. По его словам, нападавшие забирали тела погибших и от здания департамента полиции, которое они атаковали вечером 5 января.

По официальным данным, во время январских событий по меньшей мере 227 человек погибли, было задержано около 10 тысяч человек.

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что в морги были доставлены тела 225 погибших, часть из них официально обозначают как "вооруженных бандитов, участвовавших в терактах".

Напомним ранее "Страна" писала, что 19 января в Казахстане завершился режим чрезвычайного положения и комендантский час, который действовал в стране около двух недель в связи с массовыми протестами и погромами.

Также, "Страна" подробно рассказывала, что происходило в Казахстане.