В Украине пятый день растет заболеваемость ковидом. В течение минувших суток коронавирус выявили у 22 473 человек. Это самый большой показатель за два с половиной месяца - с 13 ноября.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом утром 22 января.

Среди новых пациентов - 2 838 детей и 535 медиков. За сутки в больницы попали 2 608 человек. 136 случаев ковида оказались летальными. Выздоровели 4 610 человек.

Также за день сделали 91 310 прививок от коронавируса. 31 848 человек получили первую дозу вакцины, 32 863 - вторую. Дополнительную прививку сделали 748 человек, бустерную - 25 851 человек.

За все время пандемии в Украине выявили 3 842 011 случаев коронавируса. Выздоровели 3 580 878 человек. 99 129 случаев ковида оказались летальными.

Напомним, "Страна" писала о том, что Минздрав уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно в связи с новой волной коронавируса, вызванной штаммом "Омикрон". При этом такой прогноз в ведомстве называют позитивным.

Также мы сообщали, что первый из регионов Украины уже с понедельника возвращается в красную ковид-зону. Речь идет об Ивано-Франковской области, где наблюдается самая критичная ситуация с коронавирусом.