В воскресенье, 23 января, в Украине впервые за 6 дней начался спад заболеваемости ковидом. За сутки в нашей стране выявили 15 444 заражения. Впрочем, это в 2,5 раза больше, чем неделю назад, 16 января, когда сообщалась о 6 379 новых пациентах.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 23 января пресс-службой Минздрава.

Вчера в Украине ковид выявили у 2 298 детей и 264 медиков. В больницы за день попали 2 774 пациента с коронавирусом. 86 случаев ковида оказались летальными. 2 030 человек выздоровели.

За прошлые сутки в Украине сделали 38 861 прививку от коронавируса. 14 639 человек получили первую дозу вакцины, 13 656 - вторую дозу. Дополнительную прививку сделали 332 человек, бустерную - 10 234 человека.

За все время пандемии в Украине выявили уже 3 857 455 случаев ковида. 3 582 908 человек выздоровели. 99 215 пациентов с коронавирусом умерли.

Напомним, "Страна" писала о том, что в оранжевой зоне карантина в субботу оказались уже 10 регионов Украины, она расширялась пять дней подряд. При этом Ивано-Франковская область первой покинет ее: с понедельника, 24 января, регион станет красным.

Также мы сообщали, что все школы Черновицкой области из-за вспышки коронавируса с пятницы ушли на дистанционку.

Кроме того, мы рассказывали, что омикрон-волна ковида в Украине уже началась. По прогнозам Минздрава, она будет нарастать очень быстро, но продлится недолго. Ведомство уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно, при этом такой сценарий считается положительным.