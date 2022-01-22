В регионах постепенно ухудшается ситуация с коронавирусом. Фото: "Страна"

В Украине уже пятый день подряд расширяется оранжевая зона карантина. Еще вчера в ней было восемь регионов, а сегодня она увеличилась до 10 областей. 

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом. 

Ситуация ухудшилась в Винницкой и Хмельницкой областях - 22 января они пополнили список оранжевых регионов. Кроме того, уже с понедельника в красную ковид-зону перейдет Ивано-Франковская область.

На сегодня список оранжевых регионов выглядит так:

  • Винницкая, 
  • Житомирская, 
  • Ивано-Франковская, 
  • Львовская, 
  • Ровенская, 
  • Сумская, 
  • Тернопольская, 
  • Хмельницкая, 
  • Черновицкая, 
  • Черниговская области.

Остальные регионы по состоянию на 22 января находятся в желтой зоне карантина.

Зоны карантина в Украине 22 января. Данные МОЗ

Напомним, "Страна" писала о том, что в Украине пятый день растет число новых случаев ковида, за прошлые сутки, 21 января, выявили уже почти 22,5 тысяч заражений.

Также мы сообщали, что Минздрав уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно. В ведомстве считают, что это оптимистичный прогноз. 

Кроме того, мы писали, что 20 января в Минздраве официально объявили о начале новой вспышки коронавируса в Украине.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.