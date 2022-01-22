В оранжевой зоне карантина в субботу оказались уже 10 регионов Украины. Список
В Украине уже пятый день подряд расширяется оранжевая зона карантина. Еще вчера в ней было восемь регионов, а сегодня она увеличилась до 10 областей.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом.
Ситуация ухудшилась в Винницкой и Хмельницкой областях - 22 января они пополнили список оранжевых регионов. Кроме того, уже с понедельника в красную ковид-зону перейдет Ивано-Франковская область.
На сегодня список оранжевых регионов выглядит так:
- Винницкая,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Львовская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая,
- Черниговская области.
Остальные регионы по состоянию на 22 января находятся в желтой зоне карантина.
Напомним, "Страна" писала о том, что в Украине пятый день растет число новых случаев ковида, за прошлые сутки, 21 января, выявили уже почти 22,5 тысяч заражений.
Также мы сообщали, что Минздрав уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно. В ведомстве считают, что это оптимистичный прогноз.
Кроме того, мы писали, что 20 января в Минздраве официально объявили о начале новой вспышки коронавируса в Украине.