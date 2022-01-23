Футболист луганской "Зари" Олег Данченко, жена которого девять дней назад погибла в жуткой аварии в Одессе, прервал молчание и поделился переживаниями по поводу своей потери, опубликовав фото погибшей супруги в Instagram.

Об этом свидетельствует соответствующий снимок в Instagram Олега Данченко.

В ночь на воскресенье, 23 января, Данченко опубликовал в Instagram фото погибшей жены и дополнил его тремя смайлами. Это сообщение - единственный публичный комментарий футболиста о трагической гибели его молодой жены.

Напомним, что автомобиль Виктории Данченко разбился в Одессе в пятницу, 14 января. Данченко находилась в салоне автомобиля Mercedes, который сначала врезался в легковушку KIA, затем в эвакуатор, а затем влетел в отбойник. Эвакуатор от столкновения отбросило в фуру. На момент трагической гибели девушке было 27 лет.

На девятый день после смерти жены футболист прервал молчание. Источник: Instagram/Олег Данченко

Мы писали о том, что погибшую Викторию Данченко помог опознать ее последний снимок в Instagram.

Ранее "Страна" сообщала, что в страшном ДТП под Харьковом погибли молодые супруги, их дети попали в реанимацию.

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