Карнавал самбы в бразильском городе Рио-де-Жанейро, который должен был состояться в последние выходные февраля, перенесли на конец апреля из-за распространения в стране штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает Associated Press.

"Решение было принято с учетом ситуации с пандемией COVID-19 в Бразилии и необходимости сохранить жизнь и объединить усилия для стимулирования кампании вакцинации по всей стране", – говорится в совместном заявлении местных властей Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Напомним, впервые карнавал в Рио-же-Жанейро из-за коронавируса перенесли в 2020-м году. В начале прошлого года мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес сообщил, что карнавала в середине 2021 года в городе также не будет из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Также мы писали, что премьер-министр Новой Зеландии Джсинда Ардерн отменила собственную свадьбу из-за штамма коронавируса "Омикрон". Из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" Новая Зеландия с понедельника переходит на красный уровень реагирования.

Помимо этого, американские ученые предупреждают, что стремительное распространение нового штамма коронавируса "Омикрон" практически гарантирует, что это не последняя версия СOVID-19, с которой предстоит столкнуться миру. Они утверждают, что новые варианты коронавируса будут продолжать появляться.