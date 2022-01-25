В ближайший месяц в России ожидают инспекцию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рамках одобрения вакцины против коронавируса "Спутник V".

Как пишет "Интерфакс", об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Почему вакцина "Спутник V" до сих пор не получила одобрения международных структур - мы тоже об этом неоднократно говорили, и не хотелось бы к этому возвращаться в преддверии очередной комиссии, которая должна приехать в составе экспертов Всемирной организации здравоохранения, насколько я понимаю, в ближайший месяц", - сказал Гинцбург .

На прошлой неделе глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что необходимые для процедуры одобрения "Спутника V" данные переданы ВОЗ, министерство ожидает приезда экспертов организации в Россию для повторной инспекции в феврале.

Центр им. Гамалеи подал заявку на включение "Спутника V" в список рекомендованных ВОЗ для экстренного применения вакцин в январе 2021 года. В июне по итогам инспекций российских производственных площадок организация предъявила замечания к Уфимскому витаминному заводу: эксперты выразили опасения по поводу стерильности производства и отслеживания поступления вакцин от производителя к потребителю.

В начале октября 2021 года Мурашко по итогам переговоров с главой ВОЗ сообщил, что все барьеры, препятствовавшие признанию организацией "Спутника V", устранены, и для одобрения необходимо завершить некоторые административные процедуры.

25 ноября директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планировал предоставить ВОЗ необходимые данные до конца 2021 года, после чего может быть согласован график повторных инспекций в Россию.

19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил убеждение, что в ближайшие месяцы ВОЗ может одобрить "Спутник V".

А день спустя в ВОЗ заверили, что будут готовы проинспектировать производство вакцины в феврале.