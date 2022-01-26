Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании в среду, 26 января, подтвердила полномочия российской делегации. Об этом говорится в опубликованном 26 января тексте резолюции.

"Ассамблея решила ратифицировать права российской делегации", - говорится в тексте принятой резолюции.

В поддержку документа выступили 97 депутатов, против - 41.

"В ответ на ратификацию полномочий российской делегацией ассамблея ожидает конструктивного диалога, который приведет к конкретным результатам. Она предлагает комиссии по мониторингу продолжить диалог с властями РФ и представить отчет о выполнении обязательств Российской Федерацией не позднее конца 2022 год", - говорится в публикации.

Напомним, на днях нардеп от ОПЗЖ Юлия Левочкина стала вице-президентом в ПАСЕ. В руководящий орган группы социалистов ПАСЕ (SOC) Лёвочкина избрана как представитель от Украины. Также нардеп избрана вице-президентом комитета ПАСЕ по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных дел.

Ранее "Страна" писала о том, что в ПАСЕ раскритиковали санкции СНБО против украинских СМИ и предложили создать комиссию по оценке свободы слова.

Также мы сообщали, что российская делегация ПАСЕ отказалась ехать на осеннюю сессию из-за скандала со "Спутником V".