Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба остался доволен итогами прошедшей накануне в Париже встречи политсоветников лидеров "Нормандской четверки". Он считает, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование на Донбассе. Об этом он заявил в комментарии The Guardian.

"Хорошая новость заключается в том, что советники договорились встретиться в Берлине через две недели, а это означает, что как минимум ближайшие две недели Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути", - заявил Кулеба.

При этом министр иностранных дел Украины призвал Запад укреплять военное и оборонное сотрудничество с Киевом.

"Хотя я большой поклонник мягкой силы, я боюсь, что настало время использовать жесткую силу", - добавил глава МИД Украины.

Напомним, вчера в Париже прошли первые с начала осени переговоры в рамках Нормандской четверки. Встречались советники глав государств, которые курируют этот вопрос в Киеве, Москве, Берлине и Париже. От Украины это глава ОП Андрей Ермак, а от России - замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Переговоры "четверки" длились более восьми часов. "Страна" разобралась, чем окончилась встреча.