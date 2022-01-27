В Украине снова ожидается сильный ветер, осадки и налипание мокрого снега. В пятницу, 28 января, атмосферные фронты циклона по имени Marie принесут нам снег, мокрый снег, на Юге - с дождем.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Ветер юго-западного направления будет штормовым на Западе, Севере. В центральных областях, на Востоке и Юге еще будет умеренным, однако и там в субботу усилится до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в ближайшую ночь будет низкой в ​​восточной части, в центральной и даже на Юге, -3-8 градусов, в Сумской и Харьковской области до -8-11 градусов.

В течение дня повсюду в Украине будет около нуля, на Юге до +1+4 градусов.

В Киеве пятница предполагается ветреной, со снегом, мокрым снегом, налипанием мокрого снега, днем ​​будет 0+2 градуса.

"Пока по Украине ходят атмосферные западные фронты с ветрами преимущественно западных направлений, поэтому влаги и скачков давления будет хватать - попейте шиповник, ешьте натуральные витамины, успокаивающее точно никому не помешает) Погода - стремительная, бурная, но адекватная украинскому климату", - пишет синоптик.

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