Сегодня, 28 января, представители "Евросолидарности" устроили акцию возле здания Киевского апелляционного суда, где должны были обжаловать меру пресечения Петру Порошенко. Как оказалось, в акции они участвовали за денежное вознаграждение.

Видео с доказательствами оказалось в распоряжении "Страны".

На кадрах видно, как молодой парень берет данные банковских карточек участников акции и вносит их в свой телефон. То же самое делают двое других мужчин. После этого один из них идет к платежному терминалу IBOX и осуществляет оплату на карты.

Напомним, сегодня был не первый раз, когда сторонники подозреваемого в государственной измене экс-президента Украины устроили акцию. В день возвращения Порошенко в Украину, 17 января (в этот же день состоялось заседание суда по избранию для него меры пресечения) его сторонники собрались возле аэропорта Жуляны, а потом и под зданием суда.

В тот день суд так и не избрал меру пересечения и перенес заседание на 19 января, в тот день сторонники Порошенко тоже были весьма активны - собрались под Печерским судом, установили там свои палатки, между ними и правоохранителями происходили стычки. Когда суд отпустил Порошенко под личное обязательство, они прошлись шествием к Офису президента.

Сегодня Киевский апелляционный суд должен был провести заседание по обжалование меры пресечения для Порошенко (в итоге заседание перенесли на 11 февраля). Это событие тоже не пропустили его сторонники- собрались под зданием суда. Как теперь понятно, сделали они это не бесплатно.