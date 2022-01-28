Сторонники Петра Порошенко утром в пятницу, 28 января, уже собираются возле Киевского апелляционного суда, где в 11:00 должны начать рассматривать апелляцию защиты Порошенко на меру пресечения по "угольному делу".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Организаторы акции практически закончили монтировать сцену прямо у входа в суд. Правоохранители значительно усилили меры безопасности в суде и на прилегающей территории.

У входа полицейские проводят поверхностный осмотр личных вещей всех, кто заходит на территорию суда, а на заседание по делу Порошенко пропускают только депутатов и журналистов.

Напомним, дело экс-президента Украины касается закупок угля в "ДНР" и "ЛНР" в 2014-2015 годах, что, следствие считает, делалось по приказу Порошенко, который таким образом "профинансировал терроризм". По этому же делу проходит один из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

19 января суд избрал для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

"Страна" в обновляемом материале следила за тем, как Порошенко избирали меру пресечения и что происходило у Печерского суда.