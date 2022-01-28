Правоохранители значительно усилили меры безопасности. Фото: "Страна"

Сторонники Петра Порошенко утром в пятницу, 28 января, уже собираются возле Киевского апелляционного суда, где в 11:00 должны начать рассматривать апелляцию защиты Порошенко на меру пресечения по "угольному делу".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Организаторы акции практически закончили монтировать сцену прямо у входа в суд. Правоохранители значительно усилили меры безопасности в суде и на прилегающей территории.

У входа полицейские проводят поверхностный осмотр личных вещей всех, кто заходит на территорию суда, а на заседание по делу Порошенко пропускают только депутатов и журналистов.

Сторонники Порошенко собираются под судом 28 января

Сторонники Порошенко собираются под судом 28 января

Сторонники Порошенко собираются под судом 28 января

Сторонники Порошенко собираются под судом 28 января

Сторонники Порошенко собираются под судом 28 января

Сторонники Порошенко собираются под судом 28 января

Напомним, дело экс-президента Украины касается закупок угля в "ДНР" и "ЛНР" в 2014-2015 годах, что, следствие считает, делалось по приказу Порошенко, который таким образом "профинансировал терроризм". По этому же делу проходит один из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. 

19 января суд избрал для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

"Страна" в обновляемом материале следила за тем, как Порошенко избирали меру пресечения и что происходило у Печерского суда.

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