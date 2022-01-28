Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, есть ли в администрации Кремля противники вакцинации.

Как пишет РИА Новости, об этом он сообщил в беседе с журналистами.

"Есть антиваксеры, как и везде у нас в обществе. Занимаем в отношении них непримиримую позицию. Подвергаем остракизму", - коротко сказал Песков.

Он также добавил, что в администрации президента немало заразившихся коронавирусом.



"Подавляющее большинство продолжают работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. То есть эта взрывная заразность "омикрона", она себя демонстрирует во весь рост", - сказал Песков.

Между тем в России к сегодняшнему дню полностью привиты более 78 миллионов граждан, уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процентов.

Как сообщала "Страна" коронавирус массово подхватывают и представители украинской политики. Так, в начале января заразился председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, но к середине месяца он объявил, что уже здоров.

А 27 января украинский парламент решил уйти на длительный каникулы по причине разгула среди народных депутатов ковида.