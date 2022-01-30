В ночь на воскресенье, 30 января, в Золочевском районе Львовской области перевернулся рейсовый автобус "Харьков-Слупск" (Польша). В результате инцидента пострадали четырнадцать человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"30 января в 2:03 вблизи с. Хватов Золочевского района на автодороге М-06 "Киев-Чоп" в результате съезда в кювет с последующим опрокидыванием на сторону рейсового автобуса "Харьков-Слупск (Польша) " пострадали 14 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

От Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

Местное издание zaxid.net сообщает, что всего в автобусе находились 40 пассажиров.

"Авария произошла около 2:00, возле села Загорцы, что в часе езды от Львова в направлении Бродов. Водитель рейсового автобуса VAN HOOL 924-SD3 сообщением "Харьков–Слупск (Польша)", едя в сторону Львова, не справился с управлением. Автобус съехал с дороги в кювет и опрокинулся, на тот момент в автобусе было 40 человек", – передает издание.

Водителю автобуса – 34 года, он житель Ровенской области.

Ранее мы писали, как в Одессе произошла авария с участием пассажирского автобуса MAN и четырех автомобилей. Водитель автобуса погиб. Водитель автобуса MAN не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. Потом автобус выехал на тротуар и врезался в дерево и здание магазина.

Кроме этого, "Страна" сообщала, как в Днепропетровской области водитель ВАЗа сгорел заживо после столкновения его авто с пассажирским автобусом "Эталон". Смертельное ДТП произошло на дороге между селами Песчанка и Новоселовка.