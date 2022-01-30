В Москве школьница выпала с 22-го этажа. Однако, девушка осталась жива, она находится под наблюдением врачей.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Накануне на Загорьевской улице из окна 22-го этажа выпала учащаяся школы, после падения выжила. Она находится под наблюдением врачей, начата проверка", - сказал собеседник агентства.



Выпавшая с 22-го этажа школьница не получила тяжелых травм, отделалась царапинами и сотрясением мозга.

По информации Life.ru, девочка 2007 года рождения состоит на учете у психиатра, не исключено что причиной падения стал приступ. Она госпитализирована в Филатовскую больницу, не получив серьезных травм, поскольку упала в сугроб, добавляет портал.

В то же время по словам источника "РИА Новости", инцидент произошел во время вечеринки, девушка была пьяна.

"Накануне девушка с друзьями распивала спиртные напитки во время вечеринки", - рассказал источник.

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