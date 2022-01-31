В Украине, сегодня, 31 января, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра, а также метель и гололедицу. Из-за непогоды видимость на дорогах будет ограничена. В некоторых регионах страны объявлено штормовое предупреждение, в частности, на Закарпатье сохранится значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"31 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с; на дорогах страны гололедица. В Киеве и области 31 января порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (1 уровень опасности желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сегодня сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупредили в ГСЧС.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на последний месяц зимы. Погода в феврале этого года ожидается почти в пределах климатической нормы, однако в некоторых регионах прогнозируется меньше осадков, чем обычно.

Также мы писали о том, что 317 населенных пунктов в шести областях Украины оказались обесточены в понедельник, 31 января. Ухудшение погодных условий привело к срабатыванию систем автоматической защиты ЛЭП.