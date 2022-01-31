Несмотря на то, что подозреваемый в госизмене экс-президент Петр Порошенко сегодня отказался давать показания по своему делу, Государственное бюро расследований планирует в ближайшее время снова вызвать его на допрос.

Об этом со ссылкой на советника по коммуникациям ГБР Татьяну Сапьян пишут "Украинские новости".

"Порошенко будут вызывать в ГБР", - сказала она.

По словам Сапьян, в понедельник, 31 января, Порошенко отказался давать показания в ГБР, но при этом не подписал соответствующий протокол. Она также рассказала, что после соответствующих процедур будет определена дата следующего вызова Порошенко в ГБР.

Напомним, "Страна" писала о том, что сегодня, 31 января, у здания ГБР, куда пришел на допрос Петр Порошенко, не было его сторонников, там находились только правоохранители и журналисты.

Также мы писали о том, что Порошенко приехал на допрос в ГБР, пожаловался журналистам, что Зеленский специально его кошмарит уголовным делом, чтобы не дать ему помочь армии и организовать международную коалицию в поддержку Украины. Также экс-президент обвинил в политическом преследовании оппозиции следователя ГБР и уехал, отказавшись давать показания.