В Украине 1 февраля существенных осадков не будет, но мороз немного усилится. В ближайшую ночь ожидается -2-8 градусов, днем ​​во вторник от 3 мороза до 2 тепла. На дорогах гололедица.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Завтра, 1 февраля, существенных осадков не ожидается, только есть вероятность небольшого снега в Карпатах, небольшой дождь в Одесской области и незначительный снег в Сумской.

Ветер преимущественно западного направления, умеренный.

В Киеве будет ночью до 5 мороза, днем ​​0-2 градуса мороза, гололедица. Снега не ожидается.

"В дальнейшем будет преобладать умеренно холодная погода с кратковременным прыжком к умеренным морозам 4-5 февраля. Запишите себе) Дружим дальше с прогнозами погоды и с уважением – к любой синоптической ситуации", - пишет Наталья Диденко.

Напомним ранее мы писали, что ухудшение погодных условий привело к тому, что 317 населенных пунктов в шести областях Украины оказались обесточены в понедельник, 31 января.

Также мы рассказали, что украинские полярники показали, как откапывают станцию из трехметровых сугробов после рекордных снегопадов.