Нардеп Олег Воронько, у которого на прошлой неделе проводило обыски ГБР, вышел из фракции "Слуга народа". Об этом он заявил во время своего выступления в парламенте

Нардеп Воронько входит в Межфракционное объединение экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика". Он был избран в Раду по округу №103 в Кировоградской области.

После выхода Воронько из фракции в ней останется 241 нардеп.

На прошлой неделе, 28 января, к Воронько с обысками пришли следователи ГБР. По данным Госбюро расследований, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного производства по факту подделки документов. По данным ГБР, во время судебного разбирательства в Печерском райсуде Киева нардеп предоставил поддельные документы: протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем мог ввести в заблуждение суд.

Воронько и Разумков объявили обыски политическим преследованием со стороны властей. Выступая в Раде 1 февраля, Воронько заявил, что обыски, которые были у него и его близких 28 января, является давлением на депутатов со стороны Офиса президента. Также он обвинил Банковую в преследовании политических оппонентов. По словам нардепа, "монополия во власти - это узурпация".

Напомним, "Страна" писала о том, как в ноябре из фракции "Слуга народа" вышел мажоритарщик и член "Разумной политики" Роман Соха.

Также мы писали о том, что в октябре не голосовавшую за закон об олигархах нардепа Буймистер исключили из фракции "Слуга народа".