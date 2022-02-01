Международный аэропорт "Кривой Рог" реконструируют за 1,01 млрд гривен. Заказчик работ - Департамент капитального строительства Днепропетровской областной государственной администрации.

Об этом свидетельствует информация на портале публичных электронных закупок ProZorro.

Департамент Днепропетровской ОГА объявил тендер на реконструкцию зданий международного аэровокзального комплекса международного аэропорта "Кривой Рог". Победителем аукциона оказалось ООО "СК "Стройинвест".

Предприятие "СК "Стройинвест" основано 6 февраля 2014 года, основной вид деятельности компании - строительство жилых и нежилых зданий.

Срок выполнения работ - до 30 декабря 2023 года.

Отметим, что в Кривом Роге родился действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, "Страна" писала о том, что на фоне слухов о войне украинские власти за неделю 15 - 21 января провели тендеров на 32,33 млрд, при этом теть из них ушло на дороги. Так, на асфальтирование и ремонт дорог провели тендеры на 11,48 млрд грн.

Также мы сообщали, что в декабре прошлого года Высший антикоррупционный суд Украины купил прибор для измерения радиации.

Кроме того, мы писали, на что тратили госсредства, выделенные на борьбу с Covid.