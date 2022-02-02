Двое подозреваемых в "организации массовых беспорядков", о задержании которых ранее отчитался глава МВД, отрицают свою причастность к подготовке преступления и заявляют о провокации в их адрес. Они считают, что дело сфабриковано полицией с целью переключить внимание общества с других проблем.

Об этом пишут "Граты" со ссылкой на комментарии задержанных в зале суда.

По данным издания, в суде Юрий Голубан отрицал, что причастен к массовым беспорядкам. По словам подозреваемого, на видео, снятом скрытой камерой, его провоцировали. А в материалах дела выделили фразы, выгодные следствию.

"Нет тех слов, которые я говорил при попытке провокации меня на преступление. Когда я отрицаю все насильственные действия, что у нас мирная акция, мы должны высказать свою позицию, ни один человек, особенно сотрудники полиции, не должны пострадать. Я сам бывший полицейский, стоял на массовых мероприятиях, это неприятно. Я в своих действиях точно не хотел никаких нарушений совершать. Эти провокации все отклонял. И отмечал, чтобы акция прошла мирно", - объяснял Голубан суду.

Голубан предположил, что провокации сделали полицейские "для галочки" и чтобы переключить общество "от своей беспомощности, хоть как-то показать свою работу".

Второй задержанный, Александр Иванов также заявил, что не причастен к преступлениям.

"Я не организовывал никаких беспорядков, тем более которые могли кому-либо навредить. Я не организатор митинга", - сказал Иванов в суде.

Оба подозреваемых в комментариях журналистам сказали, что митинг планировала ультраправая организация "Традиция и порядок", которая часто проводит акции в Киеве.

Тем не менее, обоих подозреваемых суд взял под стражу.

Напомним, 30 января полиция Украины задержала группу лиц, которые, по утверждениям МВД, планировали устроить массовые беспорядки в стране. На следующий день состоялся брифинг с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции. Полиция описала ход митинга, который должен был состояться у Офиса президента.

Также мы писали, что организатором "кровавого Майдана" на Банковой оказался награжденный Порошенко полковник Голубан.

"Страна" подробно писала о том, как и зачем МВД разоблачило "кровавый майдан" против Зеленского.