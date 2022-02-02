На следующей неделе, 10-11 февраля, в Украину с официальным визитом приедет премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. После этого, 12-13 февраля, из Литвы в нашу страну начнут отправку противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом сообщил депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"10-11 февраля на Украину приедет с официальным визитом премьер-министр Литвы. 12-13 февраля из Литвы на Украину начнут отправку "Джавелинов", - написал он.

Напомним, ранее США разрешили странам Балтии поставлять Украине "Джавелины", "Стингеры" и другое американское оружие. По данным Reuters, одобрение Госдепа США позволит Эстонии передать Украине противотанковые ракеты Javelin, а Литве - ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления оборонительного военного потенциала Украины.

Позже министр обороны Эстонии Калле Лаанет, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подтвердили эту информацию.

Также "Страна" подробно разбиралась, как и зачем Запад увеличивает поставки оружия в Украину.