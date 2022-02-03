Генштаб ВСУ отказывается предоставлять информацию о том, состоит ли президент Украины Владимир Зеленский на воинском учете, поясняя это желанием избежать "возможных провокаций".

Об этом со ссылкой на данные Генштаба сообщают "Украинские новости".

"Во избежание нарушения законов Украины и возможных провокаций, в условиях особого периода в государстве, сведения о Верховном главнокомандующем Украины Владимире Зеленском могут быть предоставлены исключительно по его согласию, соответствующим распорядителем информации", - сообщили в Генштабе в ответ на запрос журналистов, состоит ли на воинском учете Зеленский и какой у него статус, если он не является военнообязанным.

В Генштабе также заявили, что что согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанные, которые работают в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления и на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов и выполнения мобилизационных заданий (заказов), подлежат брони.

Напомним, ранее в Офисе президента отказались отвечать, стала ли на воинский учет Елена Зеленская, имеющая специальность строителя, как того требует осенний приказ Министерства обороны Украины.

Впрочем, после этого спискок профессий, которые подпадают под воинский учет для женщин, уменьшили.

Также мы писали, что в апреле 2019 года Министерство обороны распространило на своей официальной странице в Facebook информацию о том, что Владимир Зеленский, который тогда был кандидатом в президенты, уклонялся от службы в армии и четыре раза не явился в военкомат. А уже в июне этого же года, после того, как Зеленского избрали президентом, в Минобороны опровергли эту информацию.