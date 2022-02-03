Организация объединенных наций опубликовала рейтинг "Индекс городского процветания". В нем российская столица заняла первые места по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры. Также Москва вошла в топ-3 лучших мегаполисов планеты.

Рейтинг появился в доступе 2 февраля.

В последнем рейтинге Москву обошли лишь Сингапур и Торонто. Сингапур получил самые высокие оценки по критерию "городское управление и законодательство", а также по параметру "продуктивность экономики". Торонто стал лидером по равенству и социальной инклюзии и вошел в тройку самых экологичных мегаполисов мира наряду с Токио и Сеулом.

В десятку лучших, помимо Сингапура, Торонто и Москвы, попали Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк.

Всего при составлении рейтинга эксперты проанализировали показатели 50 крупнейших городов мира. В итоге в список были включены 29 мегаполисов, которые оценивали по нескольким показателям:

продуктивность экономики;

развитие инфраструктуры;

качество жизни;

равенство и социальная инклюзия;

экологическая устойчивость;

администрация и законодательство.

Показатель уровня развития инфраструктуры, по которому Москва опередила все города, подразумевает жилищную, социальную, транспортную сферы и информационные технологии. Показатель качества жизни касается здравоохранения, образования, науки и технологий, культуры и досуга, безопасности и общественных пространств.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2021 году Киев занял 82-е место в мировом рейтинге Smart City Index, поднявшись на 16 пунктов по сравнению с 2020-м.

Также мы писали, что осенью украинская столица вошла в пятерку самых популярных в Instagram объектов ЮНЕСКО.