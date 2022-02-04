Старший детектив Национального антикоррупционного бюро Владимир Уразовский купил новый кроссовер Citroen C5 Aircross, который стоит почти за 1 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях в его имущественном состоянии на сайде Единого государственного реестра деклараций.

Указано, что Уразовский 29 января приобрел автомобиль 2022 года выпуска у фирмы "Види Элеганс", стоимостью в 982 810 гривен.

Это почти целая годовая зарплата детектива, поскольку за 2020 год, согласно декларации, его заработная плата составила 1 122 474 гривны.

Напомним, ранее мы писали о том, что зам Сытника в НАБУ Анатолий Новак получил в январе 1 млн 200 тыс грн зарплаты. Сперва ему пришло 200 тыс грн зарплаты, а через пару дней еще 1 млн 22 тыс грн.

Также мы сообщали, что Олег Тарасов задекларировал два участка в элитном пригороде Киева. Общая площадь участков - 3 сотки, а стоимость около 300 тысяч грн.

Также сообщалось, что новая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк подарила неуказанному лицу почти 5 миллионов гривен. Кто получил столь щедрый подарок не указано, однако он был сделан в Украине.