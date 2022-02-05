Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 5 февраля, провел телефонный разговор с руководителем Европейского совета Шарлем Мишелем. Собеседники обсудили пути деэскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом сам Зеленский сообщил в своем Twitter.

"Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и ее деэскалацию в пределах всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен ЕС за неизменную поддержку", - рассказал Зеленский об итогах разговора с Мишелем.

Напомним, относительно недавно президент Украины и глава ЕС уже проводили телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили вопросы подготовки Европейским союзом уже на нынешнем этапе широкого пакета экономических, политических санкций, а также ограничений в сфере безопасности, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию у границ Украины.

Также мы писали, что президент США Джо Байден в понедельник, 24 января, провел защищенный видеозвонок с европейскими лидерами и генсеком НАТО. Они обговорили ситуацию по поводу ситуации на российско-украинской границе и возможных шагах Запада в случае обострения ситуации.