Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что в Европейском союзе не могут назвать дату для вступления Украины в объединение, где ранее пообещали мобилизировать дискуссии на этот счет.

Об этом он заявил в ходе интервью "ТСН" в среду, 3 февраля.



Домбровскис сказал, что с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем он обсудил Соглашение об ассоциации, так как его выполнение "откроет путь для следующих возможных шагов".

На вопрос о том, есть ли какие-либо возможные даты вступления Украины в Евросоюз, он ответил: "Нет. На данном этапе мы не можем называть конкретные даты. Как я уже говорил, нам сначала нужно поработать и использовать весь потенциал Соглашения об ассоциации".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Европейского союза о потенциальном членстве нашей страны ЕС. По его мнению, если бы членство нашей страны в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе "еще вчера".

Также мы писали, что Украина, Грузия и Молдова попросили доступ к экономической зоне ЕС.