Следующее очередное заседание Трехсторонней контактной группы состоится в среду, 9 февраля. На нем рассмотрят выполнение Минских соглашений, а также срочное поручение по разработке плана действий по их выполнению.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на представителя отдельных районов Донецкой области в украинской делегации на переговорах ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Сергея Гармаша.

"Сегодня проходит заседание рабочей группы ТКГ, завтра состоится очередное. Что касаемо повестки дня, то уже 8 лет мы обсуждаем один и тот же вопрос - выполнение Минских договоренностей", - объяснил Гармаш.

По словам Гармаша, на данный момент нет единого понимания в последовательности выполнения некоторого ряда положений в Минских соглашениях, потому это является ключевым вопросом на повестке всех заседаний ТКГ.

В частности, Россия настаивает на поочередности выполнений пунктов "Минска", при этом, сама же не выполняет первый пункт - прекращение огня, заяви Гармаш.

В связи с этим, политическая подгруппа ТКГ на данном этапе занимается "срочным поручением" - разработкой плана действий по выполнению Минских договоренностей. Гармаш уточнил, что разработка "дорожной карты" выполнения договоренностей появилось в 2016 году на уровне Нормандского формата.

Ранее мы писали, что в Москве после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский глава Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, живы ли Минские соглашения, на что Путин заявил, что "другой альтернативы нет".

Как сообщала "Страна", на днях секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что выполнение Минских соглашений "разрушит Украину", поэтому документ нужно переписывать.