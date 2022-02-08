В Киеве на Майдане Незалежности женщина сообщила прохожим, что у нее в кармане граната и она намерена ее взорвать. Правоохранители обыскали ее, но гранату не обнаружили.

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы на своей странице в Facebook.

Женщина стояла на Майдане Незалежности и говорила прохожим, что у нее в кармане граната, которую она собирается взорвать. На место событий приехала полиция, однако во время обыска женщины, граната обнаружена не была.

"Жительницу Киевской области 1959 года рождения задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мотивы своего поступка она объяснить не смогла", - сказано в сообщении.

Полиция открыла дело по статье о заведомо ложном сообщении, санкции которой предусматривают до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове задержали айтишника, который отправлял анонимные электронные письма о ложных минированиях госучреждений, вокзалов, аэропортов и ТРЦ.

Также "Страна" сообщала, что криворожский студент обратился к другу из России с просьбой о "минировании" университета.