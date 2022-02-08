В среду, 9 февраля почти во всех областях Украины температура воздуха будет выше нуля. Ночью возможен дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Востоке страны дневная температура составит от -1 до +4 градусов, ночью ударят небольшие морозы - от 0 до -4 градусов.

В западных областях ночью ожидается мокрый снег, однако днем ​​почти без осадков. Температура днем будет выше нуля - от +3 до +7 градусов тепла. В Закарпатской области прогнозируется снег и мокрый снег. Дневная температура будет колебаться в пределах +5 градусов.

Теплее всего в среду будет на юге, дневная температура воздуха будет колебаться от +3 до +6 градусов, на Крымском полуострове до +5 градусов тепла.

В Центре и Севере Украины в дневное время синоптики прогнозируют +3...+5 градусов, ночью - от +1 до -3 градусов.

В Киеве 9 февраля столбики термометров днем покажут от +3…+5 градусов, ночью -1...+1 градус тепла.

Во всех областях Украины днем погода будет без существенных осадков, однако ночью ожидается снег и мокрый снег.

Ранее мы рассказывали, что в конце января непогода обесточила более трех сотен населенных пунктов на западе Украины.

Кроме этого, погода в феврале текущего года ожидается почти в пределах климатической нормы, однако в некоторых регионах Украины прогнозируется меньше осадков, чем обычно.