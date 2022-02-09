Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Майдана можно будет получить в приложении "Дия".

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, соответствующее решение поддержал Кабмин на сегодняшнем заседании.

"На сегодняшнем заседании правительство поддержало это нововведение. Электронное удостоверение будет использоваться в качестве аналога соответствующего документа в форме книжечки", - написал премьер-министр.

Напомним, 14 декабря 2021 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о введении электронного удостоверения ветерана. Закон предусматривает закрепление на законодательном уровне возможность использования электронного удостоверения ветерана, пострадавшего участника Революции достоинства и лица, на которое распространяется действие этого закона (электронное удостоверение ветерана).

Также мы сообщали о том, что с 8 февраля в приложении и на портале "Дия" появилась функция онлайн-смены места регистрации. Услуга действует по всей стране.