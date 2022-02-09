ЦИК зарегистрировала секретаря Черниговского горсовета, главу черниговской ячейки УДАРа Александра Ломако Ломако кандидатом по 206-му округу, который освободился после внезапной смерти народного депутата Антона Полякова ("За будущее").

"Друзья, только что ЦИК зарегистрировал меня кандидатом по округу №206", - написал в соцсети Александр Ломако.

4 февраля партия Кличко Удар выдвинула Ломако на довыборы в Раду по Черниговской области.

Известно, что это человек мэра Чернигова и лидера партии "Родной дом" Владислава Атрошенко, который заключил политический союз с Кличко и также в последнее время находится в конфликте с властями.

Напомним, согласно календарю выборов, обнародованному Центральной избирательной комиссией, 26 января на 206-м округе с центром в Чернигове официально стартовала избирательная кампания. С этого дня и до 14 февраля партии могут выдвигать кандидатов в народные депутаты. У самовыдвиженцев последний день для подачи документов - 24 февраля. Центризбирком закончит регистрировать кандидатов 1 марта. Со следующего дня разрешается предвыборная агитация. Выборы состоятся 27 марта.

Ранее "Страна" писала о том, кто готовится разгромить "слуг народа" на довыборах в Раду по округу Антона Полякова.

Также мы сообщали, как идет подготовка к выборам на 206-м округе.