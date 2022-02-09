Увеличение продолжительности сна хотя бы на час в день связано с уменьшением потребления калорий. К такому выводу пришли американские медики, которые исследовали две группы людей с лишним весом. Одна из них спала менее 6,5 часов в день, а вторая - на час больше. Причину найденной ассоциации ученые пока не установили, но предполагают, что нормализация режима сна может способствовать снижению веса. Исследование опубликовали в JAMA Internal Medicine.

Сон - одна из физиологических потребностей людей, а его качество и количество напрямую влияют на здоровье, поэтому неудивительно, что тема сна часто попадает в поле зрения ученых. Например, его недостаток связали с развитием деменции и болезни Альцгеймера, а нарушение циклов сна и бодрствования - с биполярным расстройством, депрессией и общим психическим неблагополучием.

Американские исследователи во главе с Дэйлом Шеллером (Dale A. Schoeller) из Висконсинского университета в Мэдисоне изучали зависимость между продолжительностью сна и потреблением калорий (этот показатель отражает, сколько пищи ест человек). Ученые выбрали эту тему неслучайно, ведь недосып (сон менее 7 часов) - это один из факторов, который повышает риск развития ожирения.

Медики исследовали 80 взрослых с избыточным весом, чей индекс массы тела находился в пределах 25-29. Все они до начала эксперимента спали меньше 6,5 часов в сутки. Участников случайным образом разделили на две группы по 40 человек: одна продолжила жить с привычным режимом сна, а другой группе посоветовали спать хотя бы по 8,5 часов в день. Длительность сна измеряли с помощью актиграфа, закрепленного на запястье. В остальном участники продолжили вести прежний образ жизни и никак не меняли питание.

Потребление энергии рассчитывали как сумму расхода энергии (измеренную методом дважды меченной воды) и изменений в энергетических запасах тела (измеренных на основании массы тела и его состава). Вычисления выполнили до начала эксперимента и через две недели после этого.

Медики пришли к выводу, что у группы, которая стала спать больше (в среднем их сон увеличился на 1,2 часа), значительно уменьшилось потребление энергии (на 270 килокалорий в день) по сравнению с контрольной группой (p < 0,01). При этом ученые увидели обратную корреляцию между численным изменением продолжительности сна и потреблением энергии (p < 0,01).

Исследование не ставило перед собой цели оценить потерю веса у участников, но можно предположить, что уменьшение потребление энергии поможет людям похудеть. В будущем ученым предстоит провести новые исследования на более крупной выборке, чтобы подтвердить свои выводы, а также определить возможный механизм, которые лежит в основе ассоциации.

Ранее "Страна" писала о том, что медики рассказали украинцам как уменьшить влияние рабочего стресса на свою жизнь.

Также мы сообщали, что медики сообщили, сколько украинцев ежегодно умирают от вызванных курением болезней.