В четверг в Украине будет теплая погода. Температура воздуха в течение дня составит +5+10 градусов. На Западе и Юге местами даже до +12 градусов. Чуть холоднее будет на востоке и северо-востоке Украины +2+5 градусов. Ветер ожидается с юго-запада, запада, умеренный, местами порывы к сильному (кроме южной части).

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Мокрый снег и дождь вероятны в ближайшую ночь на Западе и Севере, завтра днем в восточных областях и Днепропетровской области.

На остальной территории Украины без существенных осадков.

В Киеве 10 февраля предполагается теплая погода: ночью 0-3 градуса тепла, днем ​​около +7 градусов. Ночью небольшие осадки, а вот днем ​​в четверг - преимущественно сухо. Ветер остается порывистым.

"Так что можно в обеденный перерыв гулять, дышать свежим воздухом и домой с работы пойти через ближайший парк или сквер. А если вы работаете онлайн, то выберитесь на улицу, купите что-нибудь на ужин или занесите демисезонные ботиночки на новые набойки. И будете готовы к ранней весне и реально поможете малому бизнесу. Ведь "упавшая сверху тысяча" радует наше самолюбие, а эти маленькие будочки на соседних улицах с ремонтом обуви или одежды, ларьки с морковью и квашеной капустой своим тихим существованием делают нашу ежедневную жизнь комфортнее", - пишет синоптик.

Ранее мы рассказали, что спасатели предупредили украинцев о подъеме уровня воды и подтоплениях на реках бассейна Западного Буга в связи с оттепелью и осадками.

Также мы писали, что на границе со Швейцарией в горах австрийского Тироля сошла мощная лавина, в результате чего погибли пять человек.