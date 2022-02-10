В ближайшие дни Литва передаст Украине американские ПЗРК "Стингер", сообщила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

Об этом пишет "РИА Новости".

"Сейчас Украина нуждается не только в политической, но и в практической поддержке со стороны своих союзников. Литва увеличивает количество военных инструкторов в стране и предоставляет Украине дополнительное оружие и снаряжение. Я сообщила премьер-министру Шмыгалю, что зенитные ракеты Stinger из Литвы поступят в Украину в ближайшие дни. Я надеюсь и искренне желаю, чтобы Украине не пришлось ими воспользоваться", - сказала Шимоните.

ПЗРК "Стингер" (жало) - американский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей, кроме того обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей.

Напомним, в ОДКБ заявили, что из-за поставок Киеву вооружения возможна эскалация на Донбассе.

Ранее "Страна" писала о том, что в МИД России назвали условия деэскалации с Украиной. Ключевым пунктом является требование вывести из Украины ранее поставленное иностранное вооружение.

Что думают украинцы о поставках западного оружия Украине, узнавала журналист страны Антонина Белоглазова.