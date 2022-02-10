В последнее время в Киеве уменьшилось количество автомобилей на дорогах и снизился уровень пробок. В мэрии столицы это связывают с переходом части учебных заведений на дистанционное обучения из-за ухудшения эпидемической ситуации и с подорожанием бензина.

Об пишет "Экономическая правда" со ссылкой на слова заместителя председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Константин Усов.

Согласно данным сервиса TomTom, в течение последней недели средний размер временных задержек в часы пик в Киеве составляет 35-75%, в прошлом году значения были куда выше - 85-110%.

По мнению Усова это связано с ростом заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ в Киеве. В связи с этим часть учебных заведений перешли на дистанционный формат обучения, то есть родителям не нужно возить детей на учебы. Некоторые люди также не ездят на работу, в следствии болезней и карантина.

Кроме того, заместитель председателя КГГА считает, что на количество автомобилей повлияло и подорожание бензина и других видов топлива.

"С начала года на украинских АЗС горючее подорожало на 10%, и некоторые водители либо перешли на общественный транспорт, либо пытаются вообще снизить передвижение по городу", – сказал Усов.

Напомним, уменьшение количества пробок на дорогах столицы киевляне заметили еще в январе. Тогда среди причин жители Киева назвали коронавирус, подорожание бензина и то, что люди уезжают на фоне слухов о подготовке "российского вторжения".

Но, как видим, в киевский мэрии считают, что "вторжение" к уменьшению пробок отношения не имеет.

Также сообщалось, что четыре города Украины попали в топ-25 городов мира с самыми большими пробками.