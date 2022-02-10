В Одессе на рынке "Привоз" мужчина под действием наркотических веществ кинулся на прохожих и покусал их.

Об этом сообщает УНИАН, со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Мужчина под психоактивными веществами попросил у прохожих прикурить. Он рассказал, что у него нет денег, беременная жена находится в роддоме, нет даже на дозу. Как доказательство, мужчина показал им свои обколотые руки.

Прохожие сигарету не дали, мужчина обиделся. По словам очевидцев, он как вампир впился зубами одному парню в спину, а затем второму в ногу.

Оттащить нападающего удалось только с помощью полиции. На фото видно, что на плитке остались следы крови потерпевших.

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Также мы рассказали, что в Запорожье прибывший по вызову полицейский получил травмы от ранее судимого мужчины в состоянии наркотического опьянения. Сначала мужчина в грубой форме высказывался в сторону полицейского, а после этого начал бить его по голове.