Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что к организации экзаменов по русскому языку для иностранных граждан есть вопросы, потому что его проходят люди, которые русского языка не знают совсем.

Об этом пишет ТАСС.

"Очевидно, он (экзамен - Ред.) должен быть своего рода фильтром, чтобы в первую очередь допускать тех, кто является законопослушным и в достаточной мере образованным, тех, кто готов воспринимать нашу культуру, традиции, кто хотел бы по-настоящему здесь жить и работать. Но к системе организации таких экзаменов существуют вопросы. Надо понять, насколько они адекватны", - сказал Медведев.

Он также добавил, что незнание русского языка является одной из причин, по которым общины иностранцев живут замкнуто.

"Это, безусловно, не наша проблема, это проблема мировая, но решать ее нам нужно применительно к нашим условиям в нашей стране", - сказал Зампредседателя Совбеза РФ.

Напомним, экзамен на знание русского языка должны сдавать те, кто хочет получить разрешение на временное проживание и вид на жительство в РФ, на работу и многое другое. Положение вступило в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать в течение шести лет.

Ранее мы писали, что в России утвердили порядок снятия отпечатков пальцев у иностранцев.

Также сообщали, что Россия с 1 января начала выдворять нелегальных трудовых мигрантов. Среди них огромное количество украинцев.

О том, какие еще правила Россия подготовила для мигрантов, в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.