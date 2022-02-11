После третьей (бустерной) прививки от коронавируса вакциной Pfizer о побочных эффектах чаще сообщают женщины и молодежь. Часть женщин столкнулись с нарушения менструального цикла.

Соответствующий обзор обнародовала пресс-служба МИД Израиля.

Целью обзора было изучить побочные эффекты, который проявляются в течение 21-30 дней после получения третьей прививки от коронавируса препаратом Pfizer. В исследовании приняли участие 2049 человек (51% мужчин и 49% женщин) в трех возрастных группах - 18-39, 40-59 и 60+.

"Сообщения о побочных эффектах чаще поступают от женщин и молодежи. Большинство сообщений от лиц в возрасте 18+ касались локальных или общих побочных эффектов, которые проходили через 1–3 дня", - сказано в сообщении.

При этом гораздо реже встречались неврологические, аллергические и другие побочные эффекты (около 4%). 10% женщин (в возрасте до 54 лет), сообщивших о других побочных эффектах, страдали нарушениями менструального цикла.

Некоторое количество неврологических побочных эффектов (покалывание, онемение, нечеткость зрения), аллергия и других появлялись через длительные промежутки времени после вакцинации, которые достигали месяца.

"Более одной пятой лиц, сообщивших об этих побочных эффектах, обратились за медицинской помощью. Большинство зафиксированных побочных эффектов всех типов, возникших после получения третьей дозы вакцины, не были более тяжелыми по сравнению с эффектами после предыдущих вакцинаций", - указано в сообщении.

Напомним, украинцы получат 500 гривен "еПоддержки" за бустерную прививку от ковида.

Также сообщалось, что ученые сравнили вероятность госпитализации с ковидом непривитых и получивших бустерную дозу вакцины.