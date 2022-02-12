Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг информацию СМИ о том, что из Киева начали вывозить секретные документы.

Об этом Данилов заявил сегодня, 11 февраля, на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

"Все госучреждения на территории Украины работают в соответствии с теми регламентами, которые есть на те или иные случаи развития событий. На сегодняшний день нет оснований, чтобы вывозить, эвакуировать документы", - уверяет Данилов.

Он сказал, что если такие основания появятся, то "структуры начнут работать в этом направлении".

"Каждое учреждение знает, что ему делать в случае "А", в случае "Б", в случае "Ц". Все понимают, как им двигаться. На сегодняшний день никто никуда не двигается, потому что оснований для этих процессов на сегодняшний день, на 11 февраля 2022 года, мы не видим", - заявил Данилов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Офис генпрокурора уже начал вывоз своей документации из Киева во Львов.

Ранее мы писали, что Данилов после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опроверг намерения наступать на Донбассе.

Также "Страна" следила за ходом брифинга по итогам заседания СНБО в обновляемом материале.