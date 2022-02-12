На востоке Англии зарегистрирован первый случай летального исхода от лихорадки Ласса, которую раньше передавали крысы в Африке.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на заявление британского Агентства по здравоохранению (UKHSA).

"UKHSA может подтвердить, что вероятный случай лихорадки Ласса в настоящее время подтвержден, в результате чего общее число случаев заболевания достигло трех. К сожалению, этот человек умер", - говорится в сообщении ведомства.



В Агентстве по здравоохранению добавили, что риск для широкой общественности остается очень низким, а медики сейчас связываются с лицами, которые имели тесный контакт с больными.

Смерть от лихорадки Ласса была зафиксирована в графстве Бедфордшир на востоке Англии.

"Мы подтверждаем печальную смерть пациента нашего фонда, у которого подтвердилась лихорадка Ласса", - сказал представитель отделения NHS (Национальной службы здравоохранения) Бедфордшира.

Напомним, что лихорадка Ласса представляет собой острое инфекционное вирусное заболевание, входящее в семейство аренавирусов группы геморрагических лихорадок.

По ряду признаков она близка к заболеванию, вызываемому вирусом Эбола. Наиболее широкое распространение лихорадка Ласса получила в Западной Африке, включая Нигерию, Либерию, Гану, Гвинею и Сьерра-Леоне. Ежегодно в этих странах лихорадкой болеют до 500 тысяч человек, для около 5 тысяч из них это заболевание заканчивается летальным исходом.

Возбудителями лихорадки являются вирусы, переносимые грызунами, в первую очередь крысами. Вакцины от лихорадки Ласса нет, поэтому основные усилия властей в противодействии распространению этого заболевания направлены на обеспечение соблюдения норм гигиены местными жителями.

Ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ создала специальную группу по исследованию новых патогенов с пандемическим потенциалом.

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