На фоне усиления информкампании о вторжении Российской Федерации в Верховной Раде 13 февраля состоится закрытое заседание фракций и групп с представителями силового блока.

Об этом сообщили в прямом эфире телеканала "Украина 24".

"Начиная с завтрашнего дня будет переход депутатов к ежедневной работе. Завтра в 16 часов будет закрытое заседание руководителей фракций и групп для встречи с представителями силового блока. Это министр обороны, министр внутренних дел, глава СБУ, главы разведок, главы НБУ, Минфина, пригласим премьер-министра", - заявил народный депутат Алексей Порошенко.

Участие президента в мероприятии пока не анонсировали.

Напомним, ранее мы писали о том, что в понедельник, 14 февраля, Верховная Рада соберётся на внеочередное заседание. Перечень законопроектов, которые рассмотрят депутаты, еще находятся в разработке.

Также мы сообщали о том, что в течение сегодняшнего дня шесть государств опубликовали рекомендации для своих граждан по поводу поездок в Украину. В целом в списке стран, которые призывают своих жителей уехать из Украины, уже насчитывается 22 пункта.