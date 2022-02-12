Возле попавшего под санкции СНБО телеканала "Наш" состоялся пикет против политической цензуры в Украине. Акцию организовала общественная организация "Червони". Участники напомнили о беспределе и репрессиях власти против независимых СМИ.

На акцию пришел правозащитник Владимир Чемерис, который был одним из авторов Конституции Украины. Ее цитировали участники пикета.

"Нас сегодня немного, но мы хотели показать власти, что не все единодушны с ее репрессивной политикой "ползучей диктатуры". Общество еще скажет свое слово. Но в историю страны Зеленский и его режим уже вошли как тиран и гонители свободы", - заявил Черемис.

Напомним, вчера на заседании СНБО ввели санкции против телеканала "НАШ" сроком на 5 лет. Санкции введены на основании представления СБУ.

Представители общественных организаций, правозащитники уже назвали это внесудебное решение беспределом и гонениями на свободу слова.

"Страна" подробно рассказывала о том, как вводили санкции против телеканала "Наш".

Также мы приводили мнения украинских политологов по поводу блокировки телеканала "Наш".