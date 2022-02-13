В аэропорту "Борисполь" рассказали, как работают 13 февраля и какие рейсы были отменены.

Об этом пресс-служба аэропорта сообщила в Facebook.

"В связи с противоречивой информацией на фоне роста напряженности вокруг Украины, Международный аэропорт "Борисполь" сообщает следующее: Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность и высокий уровень авиабезопасности в полном объеме", - говорится в сообщении.

Пассажирам в "Борисполе" посоветовали внимательно следить за информацией о расписании.

"В то же время, сообщаем, что по состоянию на сегодня, практически все рейсы происходят по расписанию и без изменений в графиках полетов", - говорится в тексте.

Изменения были на следующих рейсах:

KLM отменила все свои рейсы с 13.02 до 17.02.2022. FLY-DUBAI — изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25 вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25 QATAR AIRWAYS XQR 297 и 298 – отменен рейс 14.02.2022, потому что будет выполняться рейс на более крупном воздушном судне по расписанию AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201 202, следите за расписанием на официальном табло сайта аэропорта.

Напомним, авиакомпания SkyUp сообщила, что страховщики уведомили украинских авиаперевозчиков о прекращении страхования при полетах над Украиной. Это объяснили угрозой боевых действий.

До этого "Страна" писала, что страховые компании снимают гарантии на полеты над Украиной с 16.00 понедельника.

При этом в Мининфрастуктуры заявили, что Украина не планирует приостанавливать воздушное движение. Однако признали, что есть проблемы со страховыми компаниями, о которых писала "Страна".