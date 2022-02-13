В аэропорту "Борисполь" рассказали, как работают сегодня и какие рейсы отменили
В аэропорту "Борисполь" рассказали, как работают 13 февраля и какие рейсы были отменены.
Об этом пресс-служба аэропорта сообщила в Facebook.
"В связи с противоречивой информацией на фоне роста напряженности вокруг Украины, Международный аэропорт "Борисполь" сообщает следующее: Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность и высокий уровень авиабезопасности в полном объеме", - говорится в сообщении.
Пассажирам в "Борисполе" посоветовали внимательно следить за информацией о расписании.
"В то же время, сообщаем, что по состоянию на сегодня, практически все рейсы происходят по расписанию и без изменений в графиках полетов", - говорится в тексте.
Изменения были на следующих рейсах:
- KLM отменила все свои рейсы с 13.02 до 17.02.2022.
- FLY-DUBAI — изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25 вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25
- QATAR AIRWAYS XQR 297 и 298 – отменен рейс 14.02.2022, потому что будет выполняться рейс на более крупном воздушном судне по расписанию
- AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201 202, следите за расписанием на официальном табло сайта аэропорта.
Напомним, авиакомпания SkyUp сообщила, что страховщики уведомили украинских авиаперевозчиков о прекращении страхования при полетах над Украиной. Это объяснили угрозой боевых действий.
До этого "Страна" писала, что страховые компании снимают гарантии на полеты над Украиной с 16.00 понедельника.
При этом в Мининфрастуктуры заявили, что Украина не планирует приостанавливать воздушное движение. Однако признали, что есть проблемы со страховыми компаниями, о которых писала "Страна".